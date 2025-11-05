Haberler

Muş'ta Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde 100'ün üzerinde fidan toprakla buluşturuldu.

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kentte fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Genç TEMA Topluluğu ile Varto İyilik Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz'ın koordine ettiği etkinlik, üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar 100'ün üzerinde badem, çam ve sedir fidanını toprakla buluşturarak çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Programa Muş Alparslan Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Gülen, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Orman İşletme Müdürlüğü yöneticileri, TEMA Vakfı Muş Temsilcisi Doç. Dr. Fırat Kurt, öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Hasan İmamoğlu'na MASAK raporuna giren 4 daire soruldu

Hasan İmamoğlu'na MASAK raporuna giren 4 daire soruldu
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı

Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte kaynağı
Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazı satacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.