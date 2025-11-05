Muş'ta Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi
Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde 100'ün üzerinde fidan toprakla buluşturuldu.
Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kentte fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Genç TEMA Topluluğu ile Varto İyilik Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz'ın koordine ettiği etkinlik, üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılanlar 100'ün üzerinde badem, çam ve sedir fidanını toprakla buluşturarak çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Programa Muş Alparslan Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Gülen, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Orman İşletme Müdürlüğü yöneticileri, TEMA Vakfı Muş Temsilcisi Doç. Dr. Fırat Kurt, öğrenci ve akademisyenler katıldı.