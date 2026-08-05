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Muş'ta PKK'ya Tepki: Aileler DEM Parti Önünde

Muş'ta PKK'ya Tepki: Aileler DEM Parti Önünde
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Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta toplanarak çocuklarına teslim olma çağrısında bulunuyor. Aileler, devletin yasal düzenlemelerini hatırlatıp hasretlerinin bitmesini istiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Eylemlerini sürdüreceklerini belirten Koçhan, "Oğlum, sana sesleniyorum. Devlet sizler için birçok yasal düzenleme yaptı. Bu fırsatı değerlendirin, orada beklemenin bir anlamı yok. Gelin devletinize teslim olun. Sizleri bekliyoruz. Bu sizin için önemli bir fırsat. Belki bir daha böyle bir imkan olmayabilir." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Yıllardır oğlumu bekliyorum, onu çok özledim. Oğlum gelin teslim olun, kardeşin, ağabeyin, ablan, hepimiz seni bekliyoruz. Bu hasret bitsin." diye konuştu.

Kaynak: AA
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