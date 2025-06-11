Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, şunları kaydetti:

"Bayramlar bize acı geliyor. Bu süreçten (Terörsüz Türkiye) çok memnunuz. Bir an önce bunun çözülmesini ve çocuklarımız evlerine dönmesini bekliyoruz. Bunu umut ediyoruz. Bir an önce bu iş çözülsün ve çocuğumuza kavuşalım. Bu süreçte 4 kişi, teslim oldu, diğerlerini de bekliyoruz."

Anne Şahinaz Özcan ise "8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım. Çocuğumu istiyorum. Bu süreç başladı, çok sevinçliyiz. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah bir kişi bile dağda kalmayacak." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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