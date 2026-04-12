Muş'ta engelli bireyler için ücretsiz EKPSS eğitimi

Muş Valiliği ve Bedensel Engelliler Derneği, engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) desteği sunarak, eğitimler ve deneme sınavları ile onların kamu kurumlarına yerleşmelerine yardımcı oluyor.

Halk Eğitimi Merkezine bağlı Muş Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezinde 6 ay önce açılan kursa kamu kurumlarına yerleşmek isteyen engelli bireyler katılıyor.

Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinin verildiği eğitimlere katılanlara, tüm kaynaklar ücretsiz temin ediliyor, deneme sınavları yapılıyor.

Kursta görevli matematik öğretmeni Süphan Yılmaz, gazetecilere, öğrencilere kapsamlı bir eğitim verdiklerini söyledi.

Valilik desteğiyle maddi durumu olmayan engelli öğrencilere yönelik kurs açıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önemli olan engellilerin kendi engel durumlarını aşabileceklerinin farkında olmasını sağlamaktır. Kütüphanede, evde, gece gündüz çalışan engellilerimiz toplumun her alanında ben de varım demenin onuruyla yaşıyorlar. Deneme sınavını sadece test olarak görmüyoruz. Deneme sınavları öğrencilerin sınav anında zihinsel ve fiziksel koşulların bir provasıdır. Amacımız, öğrencileri hayalleri olan kamu personel sınavına bir adım daha yaklaşmalarını sağlamaktır."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Seyir halindeyken saçını çekti, kadın ölümle burun buruna kaldı

Yürekleri ağza getiren görüntü! Kadını ölümle burun buruna getirdi
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı