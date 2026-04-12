Muş'ta engelli bireyler için ücretsiz EKPSS eğitimi

Muş Valiliği ve Bedensel Engelliler Derneği, engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) desteği sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezine bağlı Muş Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezinde 6 ay önce açılan kursa kamu kurumlarına yerleşmek isteyen engelli bireyler katılıyor.

Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinin verildiği eğitimlere katılanlara, tüm kaynaklar ücretsiz temin ediliyor, deneme sınavları yapılıyor.

Kursta görevli matematik öğretmeni Süphan Yılmaz, gazetecilere, öğrencilere kapsamlı bir eğitim verdiklerini söyledi.

Valilik desteğiyle maddi durumu olmayan engelli öğrencilere yönelik kurs açıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önemli olan engellilerin kendi engel durumlarını aşabileceklerinin farkında olmasını sağlamaktır. Kütüphanede, evde, gece gündüz çalışan engellilerimiz toplumun her alanında ben de varım demenin onuruyla yaşıyorlar. Deneme sınavını sadece test olarak görmüyoruz. Deneme sınavları öğrencilerin sınav anında zihinsel ve fiziksel koşulların bir provasıdır. Amacımız, öğrencileri hayalleri olan kamu personel sınavına bir adım daha yaklaşmalarını sağlamaktır."