Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Muş'ta il genelinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca bazı kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
