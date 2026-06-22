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Muş'ta "örnek" öğrenciler ödüllendirildi

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Muş'ta 'Değerler Eğitimi' kapsamında örnek davranış sergileyen 35 öğrenci, düzenlenen törenle ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü, projenin amacının güvenilir nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Muş'ta, "Değerler Eğitimi" kapsamında yapılan etkinliklerde örnek davranış sergileyen 35 öğrenci ödüllendirildi.

Adil Yazar ilkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklara kazandırılması gereken temel değerlerden dürüstlükle ilgili yapılan projenin finalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıl boyunca öğrencilere örnek davranışları nedeniyle ödül verdiklerini belirten Altay, "Toplumdaki her bir bireyin güvenilir bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi, diğer insanların ondan emin olabileceği şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Temel amacımız bu kişiliğe sahip nesiller yetiştirmek. Örnek davranışlarını sergileyen öğrencilerimizi, projeyi gerçekleştiren okul idarecisi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Medeni Baran çocuklara özgüven kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz para bulduklarında getirip bize teslim ediyordu. Bu çocuklarımızı ödüllendirelim dedik. Biz amacımıza ulaştık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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