Muş'ta soğuklar nedeniyle Karasu Nehri dondu

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hava sıcaklığını eksi 18 dereceye kadar düşürdü. Karasu Nehri'nin büyük bölümü donarken, evlerin çatılarında bir metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Muş'ta kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu. Hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşerken, kentteki birçok dere ve gölet ile Karasu Nehri'nin büyük bir bölümü dondu. Ev ve iş yerlerinin çatılarında 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar araçlarını naylon ve battaniyelerle korunmaya çalıştı. Furkan Aksoy, "Muş'ta hava sıcaklıkları eksi 15 ile 20 dereceye kadar düştü. Karasu Nehri'nin bir kısmı buzla kaplandı. Kentteki bazı araçlar, donma seviyesine kadar geldi. Araçlarımız naylon veya battaniyelerle koruyoruz" dedi. Diğer yandan ağaçların da kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
