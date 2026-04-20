Muş'ta açan ters laleler doğayı süsledi

Muş'ta, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler doğayı süslüyor. İlkbaharın gelişini kutlayan doğaseverler, bu eşsiz çiçekleri görmek için Karaağaçlı beldesine akın etti.

Muş'ta doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğayı süsledi.

Karaağaçlı beldesinde ilkbaharın gelmesiyle yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ters laleler açtı.

Güzel görüntü oluşturan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Beldeye giden fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü olan ters laleleri fotoğrafladı.

Doğaseverlerden Rüveyda Elçek, ters laleleri merak ettiği için bölgeye geldiğini söyledi.

Laleleri ilk defa gördüğünü belirten Elçek, "Bugün arkadaşlarla ters laleleri görmeye geldik. Açıkçası çok merak ettiğim bir çiçekti. Çok etkilendim. Kokusu da çok güzel. Çok dik bir yokuştan çıktık. Bayağı yorucuydu ama gördüğümüze değdi." dedi.

Asiye Selim ise "Bugün ters laleler olarak da bilinen 'ağlayan gelinleri' görmeye geldik. Rengiyle, kokusuyla harika bir görünüşü var. Bildiğim kadarıyla 20 günlük ömürleri var. Bunu değerlendirip bahar havasında görmek gerçekten çok güzel oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
