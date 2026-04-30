Muş'ta Diyanet Genç Ofisi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitapevi açılışı yapıldı

Muş'ta, Türkiye Diyanet Vakfı Kitapevi ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılışı yapıldı.

İmam-ı Şafi Camisi altında kurulan kitabevi ve genç ofisin açılış töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, gençliğin geleceğin en büyük gücü olduğunu söyledi.

Gençliği yarınlara güçlü şekilde hazırlamak için bir taraftan eğitim kurumlarıyla onları her türlü ilmi ve fenni değerlerle donatırken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle, milli ve manevi değerlerine sahip, tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek istediklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Açılışını yaptığımız kitabevi ile ofis, bir yandan eğitime, diğer yandan milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine katkı sunacaktır. Bu mekanlar, şehir merkezindeki konumlarıyla gençler için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bulundukları konum itibarıyla gençlerimiz için bir nefes alma alanı olacak, aynı zamanda ödev yapmak istediklerinde ya da düzenleyeceğimiz çeşitli toplantılarla bir araya gelmek istediğimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Hep birlikte bir yandan gençlerimizi eğitimle, sporla ve sanatla donatırken, diğer yandan da onların manevi ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde karşılayacağız. Yarınlarımızın sağlam temeller üzerinde yükselmesini hep birlikte sağlayacağız."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar ise İslam medeniyetinde camilerin hem ibadet hem de kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mekanları olduğunu belirtti.

Camilerin bir ilim mekanı olduğunu vurgulayan Hazırlar, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz geleceğimiz ve umudumuzdur. Gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük imkanımız ve değerimiz. Gençleri güçlü bir geleceğe hazırlanmanın yolu, onları bilgi ve hikmetle buluşturmaktan geçiyor. Bizim yarına dair bir sözümüz, yarına dair bir hayalimiz varsa gençlerimizi ilimle, irfanla, bilgiyle, hikmetle buluşturmamız gerekiyor. Öyle inanıyorum ki bu mekanlar gençlerimize bu imkanları sunacak. Ülkemizin her ilinde okuma salonu, genç ofisler var. Bu tür mekanlar gençleri olumsuz etkilerden koruyacak. Onları her türlü zararlı alışkanlıklardan, sapkın akımlardan ve batıl ideolojilerden uzaklaştıracak. Bu mekanlar, yavrularımızı inşallah muhafaza edecek ve onları yarınlara taşıyacak."

İl Müftüsü Nurullah Koçhan da merkezin Muş için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu kitabevi Muş'ta kitapseverleri nitelikli eserlerle buluşturacak ve milli manevi değerlerine bağlı nesillerin uğrak noktası olacaktır." dedi.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.