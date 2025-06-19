Muş'ta Çocuk Şenliği Coşkusu

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Muş'un Bulanık ilçesinde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA iş birliğiyle çocuklar için bir şenlik düzenlendi. Programda renkli etkinlikler ve hediyeler dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Çocuk Şenliği programı düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Çocuklara balon ve hediyelerin dağıtıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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