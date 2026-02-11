Haberler

Muş'ta 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, 154 personelin katılımıyla 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı yapıldı. Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan dağcıları kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 154 personelin katılımıyla 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nda çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Yoğun sis ve karla kaplı bölgede düzenlenen tatbikatta, AFAD, jandarma, polis, UMKE, 112 Acil Sağlık, Kızılay, itfaiye, MEB AKUB, HAK ve İHH arama kurtarma ekipleri yer aldı.

Olası afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikata 154 personel katıldı.

Tatbikatta ekipler, senaryo gereği Kozma Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 5 dağcının yerini sondalama yöntemiyle belirledi.

Ekipler, kısa sürede çıkardıkları dağcıları, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, basın mensuplarına, yerel düzeyde bir tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Tatbikata Muş'taki kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki ekiplerin katıldığını belirten Daştemir, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatta 23 çalışma grubumuz var. Toplamda 154 personel, 25 araç, 2 K9 köpeği ve iki dronla faaliyet yürütüyoruz. Tatbikatın amacı yerelde ilimizde tüm kamu kurum kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmektir. Bundan dolayı bir senaryo belirledik. Muş, çok kar alan bir ilimiz. Çığ tatbikatı senaryosunu hazırladık. Ekiplerimizin koordineli hareket etmesini arzu ettik.

Senaryo gereği dağda gezen 5 vatandaşımız çığ altında kaldı. Hemen saha ekiplerimiz olay bölgesine hareket etti. Bölgeye gelen saha ekiplerimiz önce yolun açılmasını sağladı. Yolun güvenliği için trafiği durdurduk. Bölgeye gelen ekipler çığ altında kalan vatandaşları kurtardı."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net