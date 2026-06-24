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Düştüğü havuzda çamura saplanan inek kurtarıldı

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Muş'un Ağaçlık köyünde sulama havuzuna düşüp çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin halat ve çekici yardımıyla yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

MUŞ'un Ağaçlık köyünde sulama amaçlı yapılan havuza düşen inek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Ağaçlık köyünde meydana geldi. Bir ineğin sulama amaçlı yapılan havuza düşerek çamura saplandığı ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiye görevlisi, ineği halatla bağladı. İtfaiye aracındaki çekiciyle görevlilerin çalışması sonucu inek, bulunduğu havuzdan çıkarıldı.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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