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Muş'ta Berat Kandili coşkusu

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Muş'ta vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla camilere akın etti ve geceyi ibadetlerle geçirdi.

Muş'ta Berat Kandili idrak edildi

MUŞ - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen ve Müslümanlar için önemli bir ibadet ve maneviyat gecesi olan Berat Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Muş'taki camiler, Berat Kandili dolayısıyla dolup taşarken vatandaşlar geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak etti. Özellikle Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar dua ederek berat kandilini idrak etti. Çağlayan Camisinde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, berat kandilinde edilen tüm duaların kabul olacağını belirterek gecenin önemine değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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