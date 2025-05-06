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Muş'ta Baharın Gelişiyle Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Muş'ta Baharın Gelişiyle Meyve Ağaçları Çiçek Açtı
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Muş'ta baharın gelmesiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Lale Vadisi Parkı'ndaki Çin elması ağaçları, pembe ve beyaz tonlardaki çiçekleriyle göz kamaştırdı. Ziyaretçiler bu güzellikleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Muş'ta çiçek açan meyve ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

MUŞ - Muş'ta baharın gelişiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Muş'ta baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlandı, meyve ağaçları rengarenk çiçekleriyle adeta görsel şölen sundu. Kentin önemli dinlenme alanlarından biri olan Lale Vadisi Parkı'nda bulunan Çin elması ağaçları ise güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Çin kültüründe uzun ömür ve bolluğun sembolü olarak bilinen Çin elması ağaçları, pembe ve beyaz tonlardaki çiçekleriyle parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çiçeklerin açmasıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Parka gelen vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Parkta yürüyüş yapan İlayda Devrim adlı vatandaş, "Lale Parkı'na geldim, doğanın tadını çıkarmak için. Yürürken suyun huzur veren sesi ve çiçeklerin mis gibi kokusu insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor. Muş yeniden canlandı. Ağaçlar öyle güzel çiçekler açmış ki, sanki masal diyarındayım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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