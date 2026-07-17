Muş'ta akarsuya düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri aranıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri için arama çalışmaları sürüyor.

Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düştü.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması yürütülüyor.