Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, her çarşamba düzenledikleri eylemlere devam ediyor. Aileler, 'Evlat nöbetindeyiz' diyerek çocuklarının teslim olması çağrısında bulunuyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, çocuğundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Koçhan, "Bu fırsat bir daha elinize geçmez. Gelin teslim olun. Nereye kadar saklanacaksınız? Nereye kadar kaçacaksınız? Bu bizim davamız değil oğlum. Yeter artık, baban ve ben rahatsızız. Bizi düşünüyorsan gel. Yeter oğlum evlat hasretiyle yandık. Kar, kış demeden buraya geliyoruz." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Böyle bir fırsatı bir daha göremezsiniz. Kar, kış demeden sizi bekliyoruz. Bu bizim davamız değil. Bu Kürt davası değil." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
