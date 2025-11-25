Haberler

Muş'ta Aile İçi Birlik ve Beraberlik Temalı Konferans Düzenlendi

Muş'ta Aile İçi Birlik ve Beraberlik Temalı Konferans Düzenlendi
Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde, aile içi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekmek amacıyla Maarif Modeli Aile Konferansı düzenlendi. Konferans, Bulanık Halk Eğitimi Merkezi ve Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliği ile gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Maarif Modeli Aile Konferansı düzenlendi.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliğinde Bulanık Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılan konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Aile içi birlik ve beraberliğin korunması" temasıyla gerçekleştirilen konferansın koordinatörlüğünü Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı yaptı.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, aile kurumunun insan hayatındaki etkisine dikkati çekerek "Aile, bizi biz yapan en değerli kurumdur. Her türlü tehlikenin hedefi haline gelen aile yapısı, elimizde kalan son sığınağımızdır. Bu nedenle aile bağlarımızı güçlendirmeli ve onu yaşatmalıyız." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulhalim Demir ve Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fiğan da konferansta birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
