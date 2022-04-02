Muş'ta AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı - Haberler

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Muş'ta AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Muş'ta AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından 51 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 51 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüler için AFAD Konferans Salonunda program düzenlendi.

Programda gönüllülere kimlik kartları törenle teslim edildi.

Programa, AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve kurum personelleri katıldı.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Arama Kurtarma, AFAD, 112, Muş, Güncel, Haberler

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