Muş'ta AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı
AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından 51 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.
MUŞ (AA) - Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 51 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüler için AFAD Konferans Salonunda program düzenlendi.
Programda gönüllülere kimlik kartları törenle teslim edildi.
Programa, AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve kurum personelleri katıldı.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel