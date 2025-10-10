Muş'ta 800 kişilik cami düzenlenen törenle ibadete açıldı

Muş'ta Üçevler Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen 800 kişi kapasiteli Üçevler Köyü Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Temeli 2021 yılında atılan ve taziye evininin de bulunduğu caminin açılış töreni Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, hep beraber uyum içinde Muş'u çocuklara ve gençlere daha iyi şartlar oluşturmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

İbadethane yapmanın, yollar, köprüler yapmakla eşit değer olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu işleri imece olarak Türkiye'nin dört bir yanında omuz omuza vererek yapıyoruz. Bazı yerlerde çok daha çabuk oluyor. Bazı yerlerde biraz daha zaman alıyor ama nihayetinde mutlaka bunları da ortalama bir süre de bitiriyoruz. Bu bölge aslında çok uzak gibi gözükmekle beraber bakın Muş'tan 35 dakikada buraya geldik. Ankara'da evim şehrin göbeğinde ama 35 dakikada iş gidemiyordum. Dolayısıyla inşallah özellikle yazın sıcak günlerinde de memleketimizdeki dışarıdan gelen misafirlerimizle hitap edecek, bölgeye hitap edecek çapta güzel bir cami oldu. Fiziki olarak camimizi imar ettiğimiz gibi camimizin içini beş vakit namazlarımızda cemaate katılmak suretiyle manevi ihyasını da gerçekleştirelim."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise coğrafyayı derinden üzen ve bütün dünyayı son zamanlarda etkileyen Gazze'de bir nebze de olsa barış ve bir huzur ortamının doğduğunu belirtti.

Muş'ta bu sene yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapıldığını ifade eden Şimşek, "Yol olmazsa biz bu camiyi yapamazdık. Yol olmazsa buraya beton, hizmet gelmezdi, okul yapılmazdı. Bölgenin şehitler verildi. Bu bayrak dalgalandığı müddetçe, sizler destek verdiğiniz müddetçe Allah'ın izniyle biz de size hizmet getireceğiz. Önce burada huzur yoktu. Neler çektik bu coğrafyada. Şehit verdik bu köyden. Bugün onların sayesinde burada önce huzur içinde hizmetlerimizi sayıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla caminin açıldığı törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları, muhtarlar ve yöre sakinleri katıldı.