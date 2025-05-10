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Muş'ta 7. Lale Festivali Kapsamında Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Muş'ta 7. Lale Festivali Kapsamında Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
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Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen '7. Lale Festivali' kapsamında Vali Avni Çakır ve katılımcılar, Tanköy köyünden Korkut ilçesine kadar 7,5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Çakır, etkinliğin önemine dikkat çekerek, Muş'un doğa ve yürüyüş severler için bir hazine olduğunu vurguladı.

Muş'un Korkut ilçesinde "7. Lale Festivali" kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik ve Genç Adımlar Derneği işbirliğinde organize edilen yürüyüşe katılan Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Tanköy köyünden başlayarak Korkut ilçesine kadar olan 7,5 kilometrelik parkurda yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, ilçede "7. Lale Festivali" kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kentin bu tür etkinliklere ihtiyacının olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Muş doğa ve yürüyüş sevenler için bir hazinedir. Fırsat buldukça arkadaşlarımızla doğaya çıkıyoruz. Festivalle bütünleşen bir etkinliği yaptık. Tanköy köyünden Korkut ilçemize doğru 7,5 kilometre yürüdük. Bu etkinliği Genç Adımlar Derneği ile yaptık. Yeni kurulmalarına rağmen güzel işlere imza atıyorlar. Her hafta güzel bir katılımla geziyorlar. Yapacakları projeleri destekleyeceğiz. Onlarla beraber ilimizin kültür ve yürüyüş rotalarını hep beraber ortaya çıkaracağız."

Çakır, kentin keşfedilmemiş yerlerinin olduğunu ifade ederek, "Valilik olarak bu konuda niyetli gruplara her türlü desteğe hazırız. Bu anlamda özellikle yeni imza atan memurlarımıza, ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olalım. Onlar da seve seve üye kabulüne hazırlar. İnşallah onlarla Muş'umuzun her bir noktasını karış karış gezmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yürüyüşe, Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve dernek üyeleri ile gençler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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