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Muş'ta 40 lise öğrencisi, 81 ile Mektup etkinliğinde mektuplarını PTT'ye teslim etti

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Muş'ta lise öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 81 ile Mektup etkinliğinde 81 ildeki akranlarına mektup göndererek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 40 öğrenci, mektuplarını PTT'de görevlilere teslim etti.

Muş'ta lise öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 81 ildeki akranlarına mektup göndererek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerin öncülüğünde düzenlenen "81 ile Mektup" etkinliğinde öğrenciler, duygu ve düşüncelerini mektuplara yazdı.

Etkinliğe katılan 40 öğrenci, PTT şubesine gelerek mektuplarını görevlilere teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, etkinliğin birlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Altay, "Bizler de bugün bu duyguların, bu fikirlerin yansıması olarak çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Muş Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak buna kız çocuklarımızın imza atması ayrı bir anlam katıyor. 81 ilimize Muş'umuzdan duygularımızı, düşüncelerimizi, sevgilerimizi ve geleceğe dair umutlarımızı gönderiyoruz. Bu çok kıymetlidir." dedi.

Okul Müdürü Orhan Özçelik de "Eğitim, sadece sıralarda ders çalışmak değil, köklerimize sahip çıkmak, vatanımızı sevmek ve toplumsal değerlerimizi yaşatmaktır. Bugün kaleme alacağınız mektuplar, Türkiye'nin 81 vilayetindeki akranlarınıza göndereceğiniz birer sevgi ve dayanışma köprüsüdür." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ceylan Özcan ise Türkiye'nin farklı kentlerindeki akranlarıyla iletişim kurmak, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla etkinliğe katıldığını söyledi.

Özcan, "Amacımız yazdığımız mektupları bu liselere göndererek karşılıklı duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak. Biz burada, 81 il arasında iletişim ve kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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