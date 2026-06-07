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Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

Muş'ta 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu
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Muş merkez, Malazgirt ve Varto ilçelerine bağlı 4 köyde boş bulunan muhtarlıklar için seçmenler sandık başına gitti. Tek adaylı seçimde köy sakinleri oy kullandı.

Muş'a bağlı 4 köyde çeşitli nedenlerle boş bulunan 4 köy muhtarlığı için seçmenler bugün sandık başına gitti.

Ara seçim kapsamında merkeze bağlı Muratgören, Malazgirt ilçesine Boyçapkın ve Varto ilçesine bağlı Durucabulak ve Doğanca köylerinde sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı.

Kurulan sandıkların başına giden köy sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek için oy kullandı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde tek muhtar adayı olan Nasır Arslan, seçimden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisini aday olarak gösteren köy halkına teşekkür eden Nasır Arslan, köye en güzel hizmetleri yapmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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