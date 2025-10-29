Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kaymakamın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, spor salonunda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Koşansu, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiir okunduğu, oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel