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Muş'ta firari hükümlü yakalandı

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Muş'ta uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 22 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş'ta farklı suçlardan hakkında 22 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 22 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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