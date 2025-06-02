Muş'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı

Muş'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen toplantıda, eğitimdeki başarılar, devamsızlık oranları ve karşılaşılan sorunlar ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, eğitim yatırımları ve projelerin önemini vurguladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" düzenlendi.

Öğretmenevi Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı konuşmada, eğitime yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Eğitim yatırımları sayesinde ikili eğitim yapan okul sayısının azaldığını belirten Kıvanç, "Sayın Valimizin talimatlarıyla kaymakamlarımız ve okul yöneticilerimizle her ilçede devamsızlık sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu yıl öğrencilerimizin okula düzenli devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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