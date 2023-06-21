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Muş'ta 200 Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Muş'ta 200 Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

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Muş Valiliği ve FLO Mağazaları tarafından 200 mahlep ve çınar fidan dikimi gerçekleştirildi. Tarihi Murat köprüsü mevkiinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, ormanların insanların can damarı olduğunu söyledi.

Muş Valiliği ve FLO Mağazaları tarafından 200 mahlep ve çınar fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarihi Murat köprüsü mevkiinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, ormanların insanların can damarı olduğunu söyledi.

Bütün canlıların yaşam kaynağının ormanlar olduğunu ifade eden Taş, ormanları korumak herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Muş FLO Mağazası Müdürü Salih Kandemir ise firmalarının katkılarıyla 200 mahlep ve çınar dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş Valiliği Hasan Taş Muş Flo Güncel Haberler

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