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Muş'ta firari hükümlü yakalandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde, uyuşturucu suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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