Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde, uyuşturucu suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız