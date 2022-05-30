Muş'ta "2. Kariyer Günleri" başladı - Haberler

Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "2. Kariyer Günleri" başladı.

Üniversitenin ev sahipliğinde 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda, İŞKUR'un tanıtım ve faaliyetleri, beden dili ve mülakat teknikleri eğitimi, Click Games Kurucusu Ali Özer'in söyleşisi ve fotoğraf sergisi açıldı.

Öte yandan kampüs alanında 40 öğrenci topluluğu ve İŞKUR desteği alan firma sahipleri tanıtım standı açtı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı folklor ekibi gösteri yaptı.

Üniversitenin Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Teymur Erol, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Kariyer Günleri'ne ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kariyer Günleri'ni geleneksel hale getireceklerini ifade eden Erol, şöyle konuştu:

"Öğrencilerden ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden çok yoğun bir katılım oldu. Günün koşullarına uygun olarak öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yönlendirmeleri doğrultusunda öğrencilerimizin staj işlemlerini yürütüyoruz. Merkez olarak öğrencilerimize kariyer planlaması konusunda rehberlik ediyoruz. Öğrencilerimizin girişimci ve inovasyon ruhlarını ortaya çıkarmak için merkez olarak öğrencilerimizi teşvik ediyoruz."