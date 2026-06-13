Muş'ta iki gündür haber alınamayan çoban bulundu
Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan Mizgin Balıkçı, iki gün süren arama çalışmalarının ardından Karameşe köyünde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Muş'ta 2 gün önce kaybolan çoban bulundu.
Gündoğan köyünde çobanlık yapan Mizgin Balıkçı'dan (31) iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler, Balıkçı'yı Karameşe köyünde buldu.
Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Varlık