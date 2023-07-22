Muş'ta 12 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında, 12 yıl önce bir kişinin öldüğü kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandı. Kanaat önderlerinin girişimleri sonucu Erentepe Selahattin Eyyub-i Camisi'nde bir araya getirilen Kaya ve Görgülü aileleri, tokalaşarak barıştı. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, programda yaptığı konuşmada, barış köprüsünü muhafaza etmenin son derece önemli olduğunu söyledi. Ocak, 'Aynı dinin mensuplarıyız. İki ailenin fertlerine, reislerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu köprüyü inşa eden, araya girenler var. Din görevlilerimiz, kanaat önderlerimiz, belde başkanlarımız var. Böyle bir barışı yaptıkları için Allah onlardan razı olsun.' dedi.