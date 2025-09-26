Muş'ta 12. Uluslararası Onkoloji Günleri Yürüyüşü Düzenlendi

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" kapsamında yürüyüş yapıldı.

Belediye binası önünde toplanan, aralarında 18 ülkeden akademisyen ve gönüllülerin de bulunduğu grup, şarkılar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Gönüllülerden Doğa Avras, basın mensuplarına, yürüyüşe ilgilinin fazla olduğunu söyledi.

Kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek için Onkoloji Günleri düzenlendiğini anlatan Avras, "Bu etkinlikten herkesin haberi olmayabiliyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak, halkı daha da meraklandırmak, onları konuya çekmek için böyle bir yürüyüş yapıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen Sevinç Aliyeva ise "Amacımız insanlara kanserle ilgili bilgiler vermek. Gün boyunca üniversitede paneller vardı. Şimdi de yürüyüşteyiz. İki aydır buradayım ve iki aydır hastanelere, okullara gidiyoruz, insanları bilgilendiriyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Ayten Göymen de "Kanseri yenen biri olarak, hastalığı yaşayan arkadaşlarımıza umut dolu günler diliyorum. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknolojiler, ilaçlar, tedaviler ve bunlar bütün hastalarımıza umut oluyor." diye konuştu.

Programa, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, kanser hastaları ve vatandaşlar da katıldı.