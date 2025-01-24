Üye Girişi
Haberler
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Muş'ta 12 Derslikli Yeni Okul İnşası Başlıyor

Muş'ta 12 Derslikli Yeni Okul İnşası Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayırsever iş insanı Nurettin Yılmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde 12 derslikli bir okul inşa etmeye karar verip protokol imzaladı. Vali Avni Çakır, okul inşaatının kısa sürede başlayacağını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından 12 derslikli okul inşa edilecek.

İş insanı Nurettin Yılmaz, memleketi Bulanık'ta bir okul inşa etmeye karar verdi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ile beraber Vali Avni Çakır'ı ziyaret eden Yılmaz, okul inşaatı için protokol imzaladı.

Vali Çakır, Yılmaz'a teşekkür ederek, okul inşaatının kısa sürede başlayacağını söyledi.

Eğitime katkı sunmak istediğini belirten Yılmaz da Yeni Mahalle'de inşa edilecek 12 derslikli okulda öğrencilerin geleceğe hazırlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.