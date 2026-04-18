Muş'ta 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık operasyonu kapsamında 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım