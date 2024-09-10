Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda Pist Hasarı Oluştu

MUŞ Sultan Alparslan Havalimanı'nın pistine gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu hasar oluştu. Kullanılama kapatılan pist, yapılan onarım çalışmasıyla yeniden açıldı.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nın pistinin yakınına gece saatlerinde yıldırım düştü. Küçük çaplı hasar oluşan pist, kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine İstanbul- Muş seferini yapan 2 uçaktan biri Erzurum'a, diğeri ise Elazığ'a yönlendirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmayla pist onarıldı, hava trafiği tekrar normale döndü.