Muş Ovası, Göçmen Kuşların Dinlenme Noktası Haline Geldi

Kafkasya'dan Afrika'ya göç eden kuşların en önemli durakları arasında yer alan Muş'taki sulak alanlar, bugünlerde göç yolculuğuna çıkan kuşlarla şenlendi.

Türkiye'nin en geniş ovalarından biri olan Muş Ovası, her yıl ev sahipliği yaptığı onlarca türden binlerce kuşun göç güzergahındaki en önemli konaklama alanları arasında yer alıyor.

Havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göçe başlayan binlerce kuş, günlerce süren yolculukları sırasında ovadaki sulak alanlarda mola veriyor.

Bir süre bölgede konaklayarak beslenen ve güç depolayan kuşlar, daha sonra Afrika ülkelerine doğru göçe devam ediyor.

Göç döneminde sayıları artan ve ovayı şenlendiren farklı türlerdeki kuşlar, doğaseverlerin ve gözlemcilerin ilgisini çekiyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, AA muhabirine, Muş'un sahip olduğu sulak alanlarıyla göçmen kuşların en önemli dinlenme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Dölek, Muş Ovası'nın kuşların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde göç ederken uğradığı, dinlendiği, büyük göç için kendilerini hazırladığı önemli noktalar arasında yer aldığını belirtti.

Kentin Afrika ve kuzeyde yer alan ülkeler arasında biyolojik bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Dölek, şunları kaydetti:

"Muş Ovası aynı şekilde bazı endemik kuş türlerine de ev sahipliği yapmakta. Özellikle toy kuşu, telli turna, buradaki biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sunmakta. Bu kuşlar Muş Ovası'ndaki bütün canlı türleri açısından önemli bir kilit rol oynamakta. Ekosistemin canlılığı ve sürekliliği açısından da hayati öneme sahiptir. Muş Ovası, zengin su kaynaklarıyla göçmen kuşların yaşamlarını devam ettirme, göç esnasında kendilerini toparladıkları, uzak mesafelere göç etmek adına güç depoladıkları bir yer. Murat ve Karasu nehirleri ile İron Sazlığı gibi önemli sulak alanların varlığı özellikle göçmen kuşların Muş Ovası'nı kullanmalarının en önemli nedenlerinden biridir."

"Leyleklerin büyük çoğunluğu göç etti"

Muş Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci de 10 yılı aşkın sürede Muş coğrafyasındaki sulak alanlar, sazlıklar ve sulak alanlardaki kuş türlerini incelediklerini belirtti.

Su havzaları ve kuş türleri üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Avci, şöyle konuştu:

"Göç sezonundayız. Kış mevsimi geldiği için kuzeyden güneye doğru bir göç hareketliliği var. Bu göç hareketliğinde ülkemizin daha kuzeyinden hatta Rusya taraflarına kadar olan bölgelerden daha sıcak bölgelere göç etme hareketinde bulunan kuşlar, Muş Ovası'nda konaklıyor. Kuşlar besin zenginliğinden dolayı burayı daha çok tercih ediyor. Burada güçlerini toparlayıp güneye doğru yollarına devam ediyorlar. Çoğu zaman su sulak alan çevresinde gördüğümüz bu küçük tür kuşlar yaklaşık 10 bin kilometre yol katediyor. Leyleklerin büyük çoğunluğu göç etti. Şimdi çok az sayıda leylek görüyoruz. Ülkemizdeki kuş tür sayısı ortalama 450 civarında. Muş'ta 390 kuş türünü bugüne kadar tespit ettik. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 400'ün üzerine ulaşabilmek."