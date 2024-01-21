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Muş-Mutki kara yolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

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Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

MUŞ- Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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