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Muş merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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- Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi

Muş merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve adli makamların koordinesinde çalışma yürütüldü.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce Muş, Batman, Bursa ve Yalova'da belirlenen 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramada 31 cep telefonu, 5 bilgisayar, 17 SIM kart, 62 banka ve kredi kartı, başkalarına ait 5 kimlik kartı, 1 milyon 750 bin lira değerinde çek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliğinin olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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