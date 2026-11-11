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Muş Korkut'ta Korkut Göleti çevresinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu

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Muş'un Korkut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Korkut Göleti çevresinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve kurum amirleri katılırken Kaymakam Ahmet Sami Meram da fidan dikerek can suyu verdi.

Muş'un Korkut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Korkut Göleti çevresinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Korkut Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve kurum amirleri katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Ahmet Sami Meram da fidan dikerek can suyu verdi, öğrencilerle sohbet etti.

Ağaçlandırmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirten Meram, doğanın korunması ve yeşil alanların artırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kökbudak, İlçe Emniyet Amiri Okan Olçar ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir katıldı.

Kaynak: AA
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