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Muş haberleri! Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı

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Muş haberleri! Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı

Muş gelişmesine göre Hayvancılığın yoğun yapıldığı Muş'ta, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, hayvanları için biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı Muş'ta, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, hayvanları için biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Kavurucu sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışan çiftçiler, elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Karapınar köyü muhtarı Önder Kılıç, temel geçim kaynakları olan hayvanları için kış hazırlıklarının başladığını söyledi.

Otları saman haline getirdikten sonra torbalara doldurduklarını anlatan Kılıç, "Çuvallara doldurduğumuz samanları istifliyoruz. Kışın çetin geçtiği için yaklaşık beş ay hayvanlarımız içeride kalıyor. Bu saman ve otlarla hayvanlarımızı besleyerek, ilkbahar mevsimiyle dışarı çıkarıyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ve baya sıkıntı yaşadık. Yem fiyatları da artmıştı. Bu sene kuraklık olmadığı için otlar daha iyi." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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