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Muş haberleri! Bakan Muş: "Türk inşaat firmalarının yurt dışında üstlendikleri iş hacmi yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır"

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Muş haberi... Törenin düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcıla Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri...

Törenin düzenlendiği salon

Salonda bulunan katılımcıla

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Erdal Eren Mehmet Muş Türkiye Ankara Güncel Haberler

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