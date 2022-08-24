Muş haberleri! Bakan Muş: "Türk inşaat firmalarının yurt dışında üstlendikleri iş hacmi yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır" Güncel Haberler Muş haberi... Törenin düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcıla Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri... Törenin düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcıla Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu. Güncel Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey Erdal Eren Mehmet Muş Türkiye Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş haberleri! Bakan Muş: 'Türk inşaat firmalarının yurt dışında üstlendikleri iş hacmi yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır' - Haberler

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