Muş haberleri! Bakan Muş: "Türk inşaat firmalarının yurt dışında üstlendikleri iş hacmi yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır"
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Muş haberi... Törenin düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcıla Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri...
Törenin düzenlendiği salon
Salonda bulunan katılımcıla
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in konuşması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu.
Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel