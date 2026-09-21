Muş Bulanık'ta Yıldız ve İlpars aileleri 2011'de başlayan husumeti barışla bitirdi

Muş'un Bulanık ilçesinde 2011'de bir kişinin öldürülmesi sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

İlçede 15 yıl önce Yıldız ve İlpars aileleri arasında yaşanan husumet, din görevlilerinin girişimleri sonucu giderildi.

Aile bireyleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. İbrahim Camisi'nde düzenlenen törende kucaklaşarak barıştı.

Kur'an-ı Kerim okunan törende konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, İslam dininin kardeşlik, birlik ve beraberliğe verdiği öneme dikkati çekti.

Yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Yaman, "Gerçek manada istediğimiz İslam kardeşliğidir. Toplumda var olan hadiseleri ve olayları, husumetleri sulh ve barışla çözmek önemlidir. Bundan daha önemlisi, bu hadiselerden ders ve hikmet çıkarmak, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gayret göstermektir. Barış ve sulh hepimizin isteğidir. Bu kardeşlik meselesini, birlik ve beraberliği sağlamak hepimizin en başta gelen görevi olmalıdır." dedi.

Kanaat önderi Faruk Kılınç da iki ailenin barıştırılması amacıyla uzun süredir görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bizim görevimiz insanların arasındaki kırgınlıkları gidermek, aileleri bir araya getirmek ve barışa vesile olmaktır. Çok şükür bugün burada bu güzel tabloya şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, okunan dua ve yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA