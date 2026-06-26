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Bulanık'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Bulanık'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen programda cuma namazı sonrası yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Bulanık Kaymakamlığı koordinesinde, cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen programda yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Programa katılan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının güçlendiği önemli zamanlardan biri olduğunu söyledi.

Koşansu, "Bu anlamlı ay vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek, aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Bulanık'ta birlik ve beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendiren bu tür programlara büyük önem veriyoruz. Bugün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın katkılarıyla hazırlanan aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz de katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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