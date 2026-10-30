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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu Halk Günü'nde birimlere talimat verdi

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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu Halk Günü'nde birimlere talimat verdi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların istek ve şikayetlerini doğrudan ilettiği toplantıda Koşansu, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda ilçe sakinleri, istek, şikayet ve taleplerini doğrudan Kaymakam Koşansu'ya iletti.

Vatandaşları tek tek dinleyen Koşansu, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Halk günü toplantılarının vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler üretmek amacıyla devam edeceğini belirten Koşansu'ya vatandaşlar teşekkür etti.

Kaynak: AA
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