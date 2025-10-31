Muş Belediye Başkanı Salih Çakmak Trafik Kazasında Yaralandı

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Salih Çakmak'ın kaza nedeniyle bel bölgesinde oluşan bir rahatsızlıktan ötürü operasyon geçirdiği ve yataklı serviste tedavisine başlandığı bildirildi.

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Çakmak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Çakmak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, tedavi sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Çalgan ayrıca, doktorlardan Çakmak'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.