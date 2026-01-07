Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alican, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Alican, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Alican, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Atlı adalet" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafını oylayan Alican, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini seçti.

Rektör Alican, birbirinden anlamlı fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, yarışmayı düzenleyen AA'ya teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.