Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, müzede uygulamalı ders gördü.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, hayat bilgisi dersi kapsamında müzeyi gezdi.

Eserleri inceleyen öğrencilere kentin tarihi, kültürü ve sanatı hakkında bilgi verildi.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ayça Kartal, derslerin uygulamalı verilmesine önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarını yaparken müzelerden de faydalanmalarını istediklerini belirten Kartal, "Muş'u daha iyi tanıyabilmeleri, kentin tarihini bütünüyle ele alabilmeleri için müzede birçok etkinlik düzenledik. Ders kapsamında bazı kitaplar ve hikayeler okuduk. Türk kültüründe ocak kavramı çok mühim. Çünkü ocak olmazsa aile olmaz. Bunu anlatan bir eseri konuştuk. Yine oyunlar, bilmeceler oluşturduk. Bunları canlandırdık." dedi.

Öğrencilerden Dilek Gülçin ise "Muş'un hangi tarihi kültürlerden, tarihi yapılardan beslendiğini öğrendik. Bu çalışma, bizim için ilk oldu. Burada güzel şeyler öğrendik." diye konuştu.