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Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri, Köy Okulunu Boyayıp Çocuklarla Eğlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri, Köy Okulunu Boyayıp Çocuklarla Eğlendi
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Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Bir Fırça ve Bir Hayal' projesi kapsamında Samanyolu köyündeki okulu boyayarak çocuklara oyunlar oynattı ve hediyeler dağıttı. Proje, öğretici bir deneyim sunmanın yanı sıra köylerdeki öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında gittikleri köy okulunu boyadı, çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağladı.

Turna Sosyal Gelişim Topluluğu üyesi 20 öğrenci, Bulanık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğretim görevlisi Bekir Altıok'un koordinatörlüğünde, Samanyolu köyündeki okula gitti.

Hayırseverlerin destek verdiği proje kapsamında temin edilen malzemelerle Samanyolu İlkokulu'nu boyayan öğrenciler, yanlarında götürdükleri hediyeleri de köydeki çocuklara dağıttı.

Oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayan öğrenciler, projeyi başka okullarda da uygulamak istiyor.

Etkinliğe katılan Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, köydeki öğrencilerle bir araya geldi.

Güzel bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yuca, "Buradaki ağabeyleriniz okulunuzu boyamak istediler. İnşallah siz de okuyup hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Nerede yaşarsanız yaşayın köylerdeki okullara yardım yapın. Etkinliğimize destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hayırseverlere ve bizi ağırlayan Samanyolu İlkokulu öğretmeni Burçak Eriçek'e teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz için güzel bir deneyim oldu"

Öğretim görevlisi Altıok ise "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında boyama etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını dile getiren Altıok, "Bugün öğrencilerimiz için hem öğretici hem de güzel bir deneyim oldu. Köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin daha iyi şartlarda, ferah bir sınıfta eğitim görmesine katkı sunmuş oluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulanık Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle etkinliği yaptık. Bu tür programlara devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hilal Çiftçi de köy okullarındaki öğrencilere yönelik projelerde gönüllü olarak yer aldığını bildirerek, "Çocuklarla oyunlar oynuyoruz, okullarını boyuyoruz. Bu çalışmanın devamının geleceğini umuyoruz. Çocuklara yardım ettiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

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