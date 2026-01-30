Haberler

Muş'ta "sütçü koyunlar" ilk kuzularını dünyaya getirdi

Muş'ta 'sütçü koyunlar' ilk kuzularını dünyaya getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi, 'İl Koşullarında Sütçü Koyun Tipi Geliştirme Projesi' kapsamında ilk kuzuların doğduğunu duyurdu. Proje, Muş'un iklim koşullarına uyumlu, yüksek süt verimi olan koyun türlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) yürütülen "İl Koşullarında Sütçü Koyun Tipi Geliştirme Projesi" kapsamıında geliştirilen koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi.

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenleri, ilin iklimine uyum sağlayan, süt verimi yüksek koyun tipinin geliştirmesi için iki yıl önce çalışma başlattı.

"İl Koşullarında Sütçü Koyun Tipi Geliştirme Projesi" kapsamında Sivas, Iğdır, Karaman ve Şanlıurfa'dan getirilerek çiftleşmeleri sağlanan koyunlar bu yıl ilk doğumlarını gerçekleştirdi.

Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bakılan kuzuları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, bu yıl 41 kuzunun dünyaya geldiğini söyledi.

Hayvancılık alanında bölgesel kalkınmaya öncülük edecek projeyle bölge şartlarına uyumlu, verimli ve sütçü özellikler taşıyan bir koyun tipinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Alican, şunları kaydetti:

"Özellikle Muş koşullarına uygun sütçü koyun yetiştirme projemiz artık ilk ürünlerini vermeye başladı. Geçtiğimiz ay 41 kuzumuz doğdu. İnşallah önümüzdeki ay da yine bir o kadar daha kuzumuz doğacak ve hızlı bir biçimde bu projenin daha sonraki aşamalarına geçeceğiz. Farklı illerden getirdiğimiz farklı koyun ırklarını Muş'a adapte etmeye çalışıyoruz. Onların Muş'a adaptasyon süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah birkaç yılda bu projemizin çok önemli ve güzel sonuçları olacak."

Bölgede hayvancılık potansiyelini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Alican, "İnşallah bahar aylarından itibaren yalnızca koyun ve kuzu çalışmaları değil aynı zamanda büyükbaş hayvan, özellikle mandacılıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Yine tavukçulukla alakalı çalışmalarımız var. Son aşamaya geldik." dedi.

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Şahin ise "Amacımız bu şartlarla adaptasyon yeteneği yüksek, mera koşullarına uyumlu bir sütçü koyun tipi geliştirmek. Yüksek verimli, adaptasyon yeteneği yüksek olan hayvanların koçlarını çiftçilerimize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar

Erdoğan'dan Özel'in çok konuşulan bu görüntüsüne sert tepki
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

Trafikte uçan tekmeli kavga! Yaşananlar film sahnelerini aratmadı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

Trafikte uçan tekmeli kavga! Yaşananlar film sahnelerini aratmadı
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor