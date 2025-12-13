Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" adlı oyun Ankara'da sahnelendi

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Ankara'da sahnelendi.

MEB Şura Salonu'ndaki oyunda, İsrail, Türk ve Filistinli 3 kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Rektör Prof. Dr. Alican'ın kaleme aldığı tiyatro oyunu, sahnelenmeden önce fuaye alanında kitaplaştırılmış haliyle sergilendi. Prof. Dr. Alican, oyunu izlemeye gelen seyircilere kitabı imzalayarak takdim etti.

Oyun öncesi AA muhabirine konuşan Alican, her yıl tiyatro günleri düzenlediklerini, geçen yıl Filistin ile ilgili tiyatro oyunu sergilemek istediklerini ancak konuyla alakalı bir oyun bulamadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Alican, "O zaman madem bu alanda tiyatro oyunu yok, biz yazalım. Bizden sonra başkaları da yazar ve tiyatro sanatının daha fazla ilgilendiği bir mesele olur. Çünkü toplumsal duyarlılıklarımızı özellikle sanatsal, kültürel ve akademik birtakım ürünlere dönüştürmek üniversitelerin ve sanatçıların işidir." dedi.

Oyunun Muş'tan sonra ilk kez Ankara'da sahnelendiğini belirten Alican, amaçlarının oyunu bütün Türkiye'ye duyurmak olduğunu ifade etti.

Oyunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden oyuncuların yer aldığını ifade eden Alican, Defne Çoban Kulcu, Diyar Kaplan, Filiz Kamış ve Ferda Çelik'in Filistin meselesiyle ve rolleriyle bütünleştiğini söyledi.

Alican, oyunun yönetmeni Dr. Tuğrul Gökmen Şahin ile kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.