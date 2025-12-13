Haberler

Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" adlı oyun Ankara'da sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın yazdığı 'Meryem' adlı tiyatro oyunu, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Ankara'da sahnelendi. Oyunda, İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Ankara'da sahnelendi.

MEB Şura Salonu'ndaki oyunda, İsrail, Türk ve Filistinli 3 kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Rektör Prof. Dr. Alican'ın kaleme aldığı tiyatro oyunu, sahnelenmeden önce fuaye alanında kitaplaştırılmış haliyle sergilendi. Prof. Dr. Alican, oyunu izlemeye gelen seyircilere kitabı imzalayarak takdim etti.

Oyun öncesi AA muhabirine konuşan Alican, her yıl tiyatro günleri düzenlediklerini, geçen yıl Filistin ile ilgili tiyatro oyunu sergilemek istediklerini ancak konuyla alakalı bir oyun bulamadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Alican, "O zaman madem bu alanda tiyatro oyunu yok, biz yazalım. Bizden sonra başkaları da yazar ve tiyatro sanatının daha fazla ilgilendiği bir mesele olur. Çünkü toplumsal duyarlılıklarımızı özellikle sanatsal, kültürel ve akademik birtakım ürünlere dönüştürmek üniversitelerin ve sanatçıların işidir." dedi.

Oyunun Muş'tan sonra ilk kez Ankara'da sahnelendiğini belirten Alican, amaçlarının oyunu bütün Türkiye'ye duyurmak olduğunu ifade etti.

Oyunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden oyuncuların yer aldığını ifade eden Alican, Defne Çoban Kulcu, Diyar Kaplan, Filiz Kamış ve Ferda Çelik'in Filistin meselesiyle ve rolleriyle bütünleştiğini söyledi.

Alican, oyunun yönetmeni Dr. Tuğrul Gökmen Şahin ile kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title