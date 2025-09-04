Muş Alparslan Üniversitesi'nde Seramik Raku Pişirimi Çalıştayı Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2 gün sürecek "Seramik Raku Pişirimi Çalıştayı" başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde Iğdır Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin işbirliğiyle çalıştay düzenlendi.

El Sanatları Bölümü binasının bahçesinde organize edilen çalıştayın açılışına katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, seramikler hakkında akademisyenlerden bilgi aldı, seramik fırınının ilk ateşini yaktı.

Alican, bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini ve bu desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Daha sonra bahçeye kurulan fırına bırakılan seramikler raku tekniğiyle 3 saatte 1000 derece ısıya ulaşana kadar pişirildi.

Çalıştay koordinatörü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde görevli Öğretim Görevlisi Emre Koç, basın mensuplarına, çalıştaya 2 üniversiteden hocaların katıldığını söyledi.

Çalıştayda seramikte alternatif pişirim tekniklerinden sırlı raku tekniğini uyguladıklarını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Raku tekniğinde, ilk önce ürünlerde bisküvi pişirimi ve daha sonra seramik üzerine raku sırlaması yapılır. Raku fırınında ürünler yaklaşık 3 saatte 1000 dereceye ulaşana kadar pişirilir. 1000 dereceye ulaştığında fırın kapağı açılıp hızlıca seramikler talaş kovasına konulur. Burada sıcak seramikle temas eden talaş alev alır. Sonrasında kovanın kapağı kapatılıp içerideki oksijen indirgenir. İndirgen bir ortam oluştuğu için de sırlarda renk efektleri ve geçişleri, çatlamalar gibi farklılıklar oluşur. Bunların hepsi rastgele ve anlık gelişen tepkimeler. Bundan dolayı her çıkan eser birbirinden bağımsız olur. Bu farklı sonuçların çıkmasından dolayı da tercih edilen bir pişirim tekniğidir."

Muş çamurunu da seramik sanatında kullandıklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Muş çamuru ile ilgili yaptığımız denemelerde çimdik yöntemini kullandık. Burada 900 dereceye kadar bisküvi pişirimi yapıldı. Bisküvi pişirimi yapılan ürünün raku pişirim tekniğine uygun mu diye denemek istedik. Sonrasında içini sırladığımız ürünün ısı şoklarına dayanıklı bir çamur olduğunu gördük. Bununla ilgili araştırmalarımız devam edecek. Çalıştayda 3 davetli sanatçı hocamız var. Hocalarımız bisküvi pişirimi yapılmış eserlerini getirdiler. Sonrasında burada sırlayıp fırına yerleştirdik."

Çalıştaya, Iğdır Üniversitesi El Sanatları Bölümünde görev yapan öğretim görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Pek ve Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Erdoğan ile asistan öğrenciler katıldı.